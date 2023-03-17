ريال مدريد ضد تشيلسي.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022





أقيمت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات نارية مرتقبة، يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد (حامل اللقب)، ضد تشيلسي صاحب لقب النسخة قبل الأخيرة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المباراة الأولى: ريال مدريد ضد تشيلسي

المباراة الثانية: انتر ميلان ضد بنفيكا

المباراة الثالثة: بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

المباراة الرابعة: نابولي ضد ميلان

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المواجهة الأولى: الفائز من مباراة ميلان ونابولي ضد الفائز من مباراة انتر ميلان وبنفيكا

المواجهة الثانية: الفائز من مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي ضد الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مواجهات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يومي 18 و19 أبريل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 مايو، فيما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

البيان