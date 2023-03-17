المريخ يخيب آمال جماهيره ويمنح الترجي تذكرة العبور الأفريقية





خيب نادي المريخ السوداني، آمال جماهيره في تحقيق الفوز أمام ضيفه الترجي التونسي في مباراة العودة لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، واكتفى بنقطة واحدة بعد التعادل بهدف لكلٍ.

وجرت المباراة على ملعب المريخ الافتراضي “ملعب شهداء بنينا” في مدينة بنغازي الليبية.

بادر الترجي بالتسجيل في الدقيقة (23) من عمر المباراة عن طريق محمد علي بن حمودة، مستغلاً هفوة قاتلة من مدافع المريخ حمزة داؤود.

وتعادل للمريخ البرازيلي باولو سيرجيو في الدقيقة (90) من ركلة جزاء، تلقى على إثرها رائد بوشنيبة بطاقة حمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستفاد الترجي من التعادل المثير ليحجز مقعده في دور الثمانية من البطولة بعد أن رفع رصيده إلى (10) نقاط معززاً صدارته للمجموعة الرابعة.

وبالنتيجة، رفع المريخ رصيده إلى (5) نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

ويستضيف شباب بلوزداد الجزائري الذي يحل ثانياً في المجموعة بفارق (4) نقاط عن الترجي، الزمالك المصري متذيل المجموعة بـ(4)، في وقتٍ لاحق اليوم.

وبات الترجي، الذي توج باللقب (4) مرات، ثالث المتأهلين للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، بعد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الترجي مع ضيفه شباب بلوزداد في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الزمالك، الذي يمتلك (5) ألقاب في المسابقة، مع ضيفه المريخ.

الصيحة