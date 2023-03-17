



معلومات خطيرة وراء اختناق الخرطوم يوم الخميس

الجيش والامن يحبطان خطة مسبقة كانت تنوي قوات الدعم السريع القيام بها لدعم احتجاجات غير معلنة وجهتها القصر الرئاسي والاعتصام بالقرب منه

الخرطوم-مونتي كاروو 17-3-2023

كشفت مصادر مطلعة لـ (مونتي كاروو ) عن معلومات جديدة كانت سبباً في حالة الاختناق غير الطبيعية التي شهدتها مداخل ومخارج الخرطوم منذ نهار يوم أمس الخميس إلى ما بعد العاشرة من مساء نفس اليوم

وتشير هذه المعلومات إلى الأمر تم التخطيط له وتنفيذه على وجه السرعة من القوات المسلحة والاجهزة الامنية تحسباً لخطة مسبقة ينوي الدعم السريع القيام بها لدعم احتجاجات غير معلنة، أعلن مناهضون للحكم العسكري ، الخميس عن وجهتها القصر الرئاسي، انطلاقاً من شارع الشهيد عبد العظيم (الأربعين سابقاً) بأم درمان وتمكينها للوصول للقصر الجمهوري والاعتصام بالقرب منه، حيث تكشفت معلومات للجيش ان تحشيداً قام به الدعم السريع وسط الشباب للخروج في هذا اليوم مع وضع قوات للدعم السريع حول محيط القصر لتسهيل دخول المتظاهرين، تنفيذاً لتهديدات سابقة قالها الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع (سنحمي المتظاهرين والشباب).

واضاف مصدر لمونتي كاروو أن عدداً من المقاتلين الذين استجلبتهم قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة للخرطوم الاسبوع الماضي ، كان من المخطط ان يرتدوا زياً مدنيا والانضمام للمتظاهرين

وحرصت الأجهزة الأمنية مع الجيش في إبطال مفعول هذه الخطة بدفع دبابات في مواقع كان ينوي الدعم السريع التحرك إليها، وترتب على ذلك حالة الاختناق المروري والشلل الكامل في معظم شوارع الخرطوم وجميع المخارج والمداخل في كباري العاصمة.

وأغلقت السلطات نهار أمس الخميس جسر الفتيحاب الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وامتد الإغلاق ليشمل جسر المك نمر بين بحري والخرطوم ما أدى لتكدس السيارات وشل الحركة في معظم طرق العاصمة.

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