مدير مطار الخرطوم: إعادة تكليفي مسؤولية وطنية





وصف مدير مطار الخرطوم، سعد أحمد محمد عبد الرحمن، إعادة تكليفه بالمسؤولية الوطنية.

وأشار بحسب تصريحاتٍ صحافية، إلى أنّ منسوبي مطار الخرطوم ظلوا يبذلون جهودًا كبيرةً من أجلّ تسيير العمل باحترافية وتفانٍ.

وقال سعد، إنّ المرحلة المقبلة سيتواصل فيها العمل بمشروع التطوير ومعالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير فريق التدقيق الدولي.

وسابقًا، تمّ إيقاف سعد أحمد محمد، عن العمل، في أعقاب زيارة وزير الداخلية للمطار، ليتمّ تشكيل لجنة للتحقيق معه وتتمّ براءته من مخالفة القوانين واللوائح، قبل أنّ تطالب وزارة الدفاع بإعادته إلى منصبه مديرًا لمطار الخرطوم.

صحيفة السوداني