(أُسر الشهداء) تُطالب بإلغاء قانون العدالة الانتقالية





طالبت منظمة أُسر الشهداء بإلغاء قانوني العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة منعًا للتغول على استقلاليتهما. وقال رئيس المنظمة فرح عباس فرح، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية الذي أُقيم بقاعة الصداقة، إنه يجب منح مفوضية العدالة كافة الصلاحيات لتحقيق المحاسبة وعدم إفلات الجُناة من العقاب، إضافة إلى تحصينها من كافة التدخلات السياسية والحكومة المدنية حال تم تشكيلها، وأيضًا ضرورة وجود آليات شرطية وعدلية تعمل بصورة متكاملة مع المفوضية. وحمَّل عباس الموقعين على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المسؤولية الكاملة، لتحقيق العدالة للشهداء منذ العام ٢٠١٩ وضحايا الاختفاء القسري والاعتداءات الجنسية.

صحيفة الحراك السياسي