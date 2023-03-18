توجيهات جديدة لرئيس مجلس السيادة





وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتشغيل مستشفى الطوينة عاجلاً ودعمه بعربة إسعاف، معلنًا عن دعمه بالكوادر الطبية والأطباء.

والسبت، وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان إلى منطقة الطوينة بمحلية البحيرة بولاية نهرالنيل.

وأعلن البرهان رعايته الخاصة لملف الخيار المحلي، ووجه ولاة ولايتي نهر النيل والشماليه بإنشاء طريق أم سرح مروي.

وشدّد على أنّ قضية الكهرباء لمناطق الخيار المحلي قضية أساسية وظلم حقيقي.

وأضاف” لن يهدأ لنا بال حتي ينعم مواطن وإنسان الخيار المحلي بالكهرباء كحقّ أصيل تأخّر كثيراً”.

وأعلن عبد الفتاح البرهان، تبنيه لملف الحقوق واستحقاقات المتأثرين والتنسيق مع مجلس المتأثرين بخصوص تكوين اللجنة العليا واللجنة السياسية.

باج نيوز