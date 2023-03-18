أنشيلوتي: برشلونة أسد وليس قطا.. وفينيسيوس يهدد مصداقيتي





شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على صعوبة مواجهة برشلونة، مساء غد الأحد، في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: “يجب علينا الاستمتاع باللحظة، ونكون أبطالا في هذه المباراة المهمة، ولا يمكن الفوز إلا عن طريق أن نكون الأفضل في كل الجوانب”.

البقاء في مدريد

وعن مستقبله مع ريال مدريد، علق: “هذا الأمر يتعلق بالنادي ولست أنا، وقلت بالفعل أنني أرغب في البقاء لنهاية حياتي هنا، لكنني أعرف أن هذا مستحيل، والنادي سيتخذ قراره بنهاية الموسم”.

وأضاف: “فكرتي هي الاستمرار، وإذا قرر النادي بقائي سأكون سعيدا، وإذا لم يكن كذلك، سأستمتع بما تبقى لدي، وسأكون ممتنا طوال حياتي”.

وعن مقترح الفوز بالألقاب أو الرحيل، علق: “القواعد غير المكتوبة تتغير، ومقتنع بأننا سنفوز بشيء ما هذا الموسم، وستنتهي المشكلة”.

مواجهة الكلاسيكو

أوضح المدرب المخضرم: “أتفاجأ عندما تشككون في لوكا مودريتش، وكروس، لأنهما الأفضل، ولا نفكر إلا في تقليص النقاط غدا ضد برشلونة”.

واستكمل: “برشلونة دافع كثيرا في مباراة الكأس، ولكن كل شيء قد يكون مختلفا اعتمادا على ما سيحدث، إذا سجلنا أو سجلوا هم، ونحن سنلعب بهجوم دون مخاطرة”.

ونوه: “أرى برشلونة قويا للغاية، لقد استقبلوا عددا قليلا جدا من الأهداف، وأعتقد أن لديهم الكثير من الالتزام”.

وعن مواجهة فينيسيوس وأراوخو: “كان البرازيلي يعاني دائما من صعوبة مع لاعب برشلونة، لكنه يحاول دائما، وأفكر في وضعه على الجانب الأيمن”.

واستكمل: “غدا علينا أن نرى برشلونة كأسد وليس كقط، لأنه إذا اعتقدنا أنهم قط سوف يضربوننا، ولدينا دائما الخوف والقلق.. تلك الأحاسيس لا تتركنا في الساعات التي تسبق المباراة الأكثر تعقيدا”.

وأتم: “سأفقد المصداقية إذا قلت ذات يوم إن فينيسيوس هو الأفضل في العالم، واليوم التالي أقول إن ميليتاو كذلك، لكن هذا صحيح، فالأخير قوي وسريع ويلعب بقوة بالرأس، ولا شيء ينقصه سوى أنه لا يركز بنسبة 100% وليس وسيما”.

موقع كووورة