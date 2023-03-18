الأطراف غير الموقّعة على”الإطاري” تضع طلبًا على طاولة”حميدتي”





وفق إعلام مجلس السيادة.

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، مع الأطراف غير الموقّعة على الاتّفاق الإطاري، التطوّرات السياسية، وفقًا لمخرجات الاجتماع الأخير الذي جرى، الأربعاء.

والسبت، التأم اجتماع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، مع الأطراف غير الموقّعة على الاتّفاق الإطاري.

وأبدت الأطراف غير الموقّعة، رغبتها في التوصل لاتّفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة.

وطالبت نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة مساعيه الحميدة لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجلّ التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية.

باج نيوز