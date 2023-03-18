العطا: القوات المسلحة ليست لها مطامع في حكم البلاد





دشن عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا السبت، بقاعة الصداقة المرحلة الأولى لنفرة دار بيري بمحلية كبم بولاية شمال دارفور، لتعزيز السلام والتنمية والتعايش الإجتماعي التضامن، مع منظمة نهضة دار بيري للتنمية والإعمار. وذلك بحضور عضو مجلس السيادة الأستاذ #الطاهر_أبوبكر_حجر ،ووزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الأستاذ عبدالله يحي وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بالخرطوم ورجال الأعمال وقيادات وأعيان منطقة دار بيري.

وأاشاد الفريق أول ركن #ياسر_العطا خلال مخاطبته نفرة دار بيري بالقائمين على أمرها والمشاركين فيها من مختلف القطاعات الرسمية الشعبية.

وقال إن القوات المسلحة ستسهم مساهمة مقدرة في النفرة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ووجه الأجهزة المختصة للعمل لعودة النازحين إلى مناطقهم.

وبشأن ترتيبات الانتقال السياسى بالبلاد، أكد العطا ان القوات المسلحة ستقوم بحماية المؤسسات الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد وحماية الوطن من المهددات الخارجية.

مشيرا إلى إن القوات المسلحة وقيادتها ليس لها مطمع في الحكم وإنما هدفها حماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وانها منحازة لخيار الشعب في الانتقال لحكم مدني ديمقراطي يقود إلى التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.

وأضاف عضو مجلس السيادة بأن الفترة الانتقالية تحتاج لتوافق أكبر بين المكونات السياسية لاسيما التى شاركت في الثورة ومشاركة شباب الثورة ولجان المقاومة لبناء مؤسسات قوية قادرة وحاسمة بمجلس سيادة ومجلس وزراء دون تدخل في عملها، ملتزمة بروح الثورة ولاتخضع للاستقطاب وبجيش واحد له قائد عام واحد حسب التراتيبية القيادية وجهاز مخابرات واحد وله قائد واحد وتخضع جميعها للدستور وسلطة الدولة ويعمل الكل في حدود صلاحياته دون تداخل وبانسجام من أجل مصلحة الشعب التى تعلو فوق كل مصلحة.

من جانبه قال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور رئيس اللجنة العليا لنفرة دار بيري عبدالله يحي أن هذه النفرة جاءت بعد إستتباب الأمن والإستقرار بفضل توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا والذي وضع حدا للصراع والإحتراب مؤكدا على ضرورة إستنهاض الهمم من جميع أبناء المتطقة للمساهمة في عملية الإعمار مبينا أن اللجنة العليا لنفرة دار بيري أرسلت بعثة متخصصة لتحديد المشروعات الأساسية والضرورية لمواطني المنطقة وقد توصلت إلى حوجة دار بيري ل ٩٠ مشروعا في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والخدمات الأخرى وأضاف أن اللجنة أخضعت هذه المشروعات لدراسات علمية لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة. وأعرب وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على تجاوبه مع هذه النفرة ودعمه لها. كما شكر سيادته عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن ياسر العطا على رعايته لنفرة دار بيري.