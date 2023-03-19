الزراعة بالخرطوم تدشن مشروع البيع المباشر للمنتجات الزراعية





دشن دكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، مشروع البيع المباشر للمنتجات الزراعية، تنفيذا لسياسات ولاية الخرطوم وموجهاتها لتخفيف اعباء المعيشة عن كاهل مواطني الخرطوم. وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية بحري ودكتور محمد زين بابكر مدير صندوق تنمية الزراعة.

وأكد سر الختم سعي الوزارة لتوفير المنتجات الزراعية بأسواق الولاية خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا الى ان البرنامج يأتي بالشراكة بين صندوق تنمية الزراعة والمنتجين ويستهدف كل محليات الولاية، داعيا المنتجين لاحكام التنسيق مع صندوق تنمية الزراعة و تفويت الفرص على الوسطاء والمضاربين حتى تصل مواطن الولاية بأسعار معقولة.

المنتجون اكدو توفر المنتجات الزراعية خلال هذا الموسم، داعين الى تفعيل الشراكات التعاقدية الانتاجية والاستفادة من توفر المنتجات في الصناعات التحويلية لدعم منتجات الصادر و تقليل الواردات.

سونا