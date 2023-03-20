كرم سوداني اصيل / ناقة (جلب) على ظهر عربة لهذا السبب !





ضرب اهل منطقة الكومة بشمال دارفور مثلا في الكرم والاحتفاء بالضيف حينما اهدوا قيادات حزب الامة ناقة ( جلب ) واصروا على ان يحملها معه بعد ان تعذر على وفد الامة تناول الطعام معهم ..

وكان وفد من حزب الامة بقيادة برمة ناصر رئيس الحزب ، وعضوية مريم الصادق نائب رئيس الحزب ومعتز البرير الامين العام للحزب وآخرين قد ، زار منطقة الكومة بولاية شمال دارفور قبل ايام التي تقطنها قبيلة الزيادية، حيث وجد قادة الحزب ترحيبا واستقبالا حافلا من اهل الكومة، ولانهم كانوا في طريقهم الى الفاشر وعلى عجلة من امرهم ، لحضور مهرجان سياسي يقيمه حزب الامة بشمال دارفور، اعتذروا عن تناول الوليمة التي اعدها على شرفهم، أهل الكومة

فما كان من اهل الكومة الا ان يقوموا برفع ضيافة اخرى عبارة عن ناقة (جلب) على ظهر عربة وقالوا لهم هذه ضيافتكم خذوها معكم الى الفاشر.

صحيفة الصيحة