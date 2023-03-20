نقابيون يخوضون معركة مع المالية بشأن صندوق المعاشات





نشبت أزمة بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واللجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين في السودان، بسبب اتهامات تلاحق الحكومة بالهيمنة على استثمارات صندوق المعاشات، إلى جانب ما وصفت بأنها “عيوب في القانون الخاص بالصندوق القومي للمعاشات”.

يقول المعاشيون الذين ابتدروا حملة لتكوين الاتحاد العام للمعاشيين بانتخابات الفرعيات بالولايات، إن الحكومة اقترضت من الصندوق القومي للمعاشات (39) تريليون جنيه، وتعتمد عليه بشكل كبير في تسيير الوضع المالي للدولة، بينما يواجه المعاشيون “المسغبة والفقر”، ويحصلون بالكاد على (12) ألف جنيه شهرياً، ما يعادل (18) دولاراً أمريكياً.

ويجري المعاشيون الذين شكلوا فرعيات في الولايات لانتخابات الاتحادات الولائية، إحصائيات وتقييمات لأصول الصندوق القومي للمعاشات. وطبقاً لنائب الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين بولاية الجزيرة، طارق البحيري، فإن الصندوق القومي للمعاشيين لديه صلة بـ (41) شركة تعمل في السوق السوداني، حيث تتراوح العلاقة ما بين الشراكة والملكية الكاملة.

صحيفة السوداني