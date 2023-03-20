تهديد جديد بالتصعيد في شرق السودان





هدّدت قوى سياسية واجتماعية ومدنية بشرق السودان بالتصعيد في حال تشكيل حكومة قبل حل قضية شرق السودان .

وقالت قوى الإعلان السياسي والاجتماعي بشرق السودان، التي تضم عدد من الكيانات من بينها المجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة ترك والجبهة الشعبية المتحدة بقيادة الأمين داوود، إنها لن تعترف بأي حكومة قبل الاتفاق على منبر تفاوضي منفصل لشرق السودان بضمانات دولية.

وأعلن أمين الإعلام بمجلس البجا عبدالباسط ود حاشي في تصريحات صحفية رفضهم تشكيل أي حكومة تتجاوز قضية شرق السودان.

من جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية محمد ادم رفضهم لأي تعكير للسلام الاجتماعي في شرق السودان.

صحيفة الصيحة