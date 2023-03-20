(المصفاة): لاتوجد أزمة في الغاز ونسلم الطاقة (100) طن يومياً





أعلنت مدير عام مصفاة الجيلي، منيرة محمود،عن وجود استقرار في سلعة الغاز، وجزمت بعدم وجود أي أزمة في الغاز. وكشفت في تصريح مقتضب لـ(الحراك السياسي) في اتصال هاتفي أمس الأحد عن تسليم وزارة الطاقة (100) طن من الغاز يومياً، وقالت منيرة: “كذابين من يتحدثون عن وجود أزمة في الغاز). وقللت من آثار الإشكاليات التي تحدث بمناطق الإنتاج، وأكدت أن المصفاة تعمل بصورة طبيعية، وأشارت منيرة إلى وجود سوق أسود للغاز.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي