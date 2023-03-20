السودان .. تنويه عاجل لمجمع الفقه الإسلامي





دعا مجمع الفقه الإسلامي، المواطنين في جميع مناطق السودان، بتحريّ رؤية الهلال لشهر رمضان للعام 1444 مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد مجمع الفقه الإسلامي بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين”يهيب مجمع الفقه الإسلامي بالمواطنين في جميع مناطق السودان بتحري رؤية الهلال لشهر رمضان للعام 1444ه وذلك مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق 21 مارس 2023 حسب التوقيت الذي اعتمده المجمع”.

وأتمّ” يرجو المجمع كلّ من يرى الهلال بالعيّن المجرّدة الإبلاغ لأقرب محكمة شرعية للإدلاء بشهادته”.

باج نيوز