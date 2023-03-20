“فوالق أرضية”تجبر السلطات في السودان على التحرّك





خلال اجتماع الوزير المشترك لتطوير الشبكة السودانية لرصد الزلازل بوزارة المعادن.

أمنّ وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، على أهمية تدريب الكوادر العاملة في مجال الرصد الزلزالي.

وأوضح بشير أنّ الخطوة تأتي بعد بروز ظواهر مزعجة بعددٍ من ولايات البلاد أبرزها ظاهرة النزّ والفوالق الأرضية التي يعاني منها سكان الخرطوم ونهر النيل وولايات أخرى.

وأعلن وزير المعادن محمد بشير، عن اتّجاههم عبر الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية لزيادة عدد محطات الشبكة السودانية لرصد الزلازل لتغطي كافة ولايات البلاد.

باج نيوز