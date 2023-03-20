شاهد بالفيديو.. الشيخ السوداني الضجة “القناص” يدشن زاويته الجديدة بالدروشاب وسط احتفالاته ورقصاته مع حيرانه على إيقاع “النوبة”





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب الفيديو الذي تابعه محرر موقع النيلين فقد قام الشيخ السوداني الجديد محمد موسى “القناص” والذي أحدث ظهوره ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, بتدشين زاويته الجديدة.

ووفقاً لما أوردت الصفحات فقد اختار الشيخ “القناص منطقة الدروشاب بمدينة بحري مكان لزاويته أو مكان تجمعه مع حيرانه ومريديه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ الضجة وهو يحتفل مع حيرانه على إيقاع “النوبة” خلال ليلة ذكر ومديح المصطفى صلى الله عليه وسلم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين