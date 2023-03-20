احتجاجات مرتقبة في الخرطوم





وفق بيانٍ صادرٍ.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن تسيير مليونية جديدة، الثلاثاء، ستكون وجهتها البرلمان تحت شعار أمهات الشهداء.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ الطريق إلى السادس من أبريل سيكون مليئًا بالمواكب والمليونيات والفعاليات الثورية والنضال السلمي المتنوّع.

وأشارت إلى أنّ نقاط تجمّع والمسارات الرئيسية لمليونية الغد ستكون موقف الشهداء، على أنّ تكون بداية الموكب ببداية المخاطبات أمام المسجد الكبير، ومن ثم غربًا إلى داخل سوق أمدرمان وتتوقف للمخاطبات، وبعدها يتوجه نحو شارع الشهيد عبد العظيم.

وتابعت” من ثم تتوجه جنوباً بشارع الشهيد عبدالعظيم إلى يوسف بوش ومن ثم شرقاً نحو البرلمان”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة، عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز