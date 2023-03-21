تقرير للصحة: (337973) عدد المصابين بالسكري بالخرطوم





أكد تقرير لوزارة الصحة بولاية الخرطوم حول الأمراض الأكثر انتشاراً بالولاية، أن عدد المرضى المصابين بالسكري بلغ (337973)، وارتفاع ضغط الدم (32529)،

وبلغت إصابات الملاريا، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه “اليوم التالي” (308669)، والتهابات اللوزات والحلق (269503)، والالتهاب الرئوى (2688931)، وأمراض الجهاز التنفسي (148133)

كما بلغت التهابات مجرى البول (141753) والأزما (131305) وأمراض الجهاز هضمي (95933) والاسهالات (105707).

الخرطوم-حنان عيسى

صحيفة اليوم التالي