الأهلي يكشف حقيقة طلب تأجيل مباراة الهلال





كشف سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي حقيقة طلب تأجيل مباراة الهلال السوداني المقبلة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت إحدى الصحف السودانية قد قالت إن الأهلي يتهرب من مواجهة الهلال، وطلب من الكاف تأجيل اللقاء.

من جانبه قال شلبي في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “الأهلي لم يطلب التأجيل وكاف حدد يومي 31 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان للاختيار من بينهما وقمنا باختيار الأول من أبريل، ولم نطلب التأجيل لمواعيد أخرى”.

وأضاف: “كما طلبنا أن تقام المباراة مساءً بسبب شهر رمضان، حيث يتحكم كاف في تحديد موعد مباريات الجولة الأخيرة”.

وتحسم المواجهة بين الأهلي والهلال، الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية رفقة صن داونز.

ويملك الهلال 10 نقاط في المركز الثاني، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، علمًا بأن الفريق الأحمر يكفيه الفوز (1-0) على ملعبه لمواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

كووورة