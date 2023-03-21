تعليق مثير لـ”مبارك الفاضل” بشأن المواجهة العسكرين بين الجيش والدعم السريع





يشير مبارك الفاضل إلى أنّ الشعب السوداني هو الخاسر الأوّل من اقتتال قواه المسلحة.

كشف رئيس حزب الأمة في السودان، مبارك الفاضل، عن أنّ المواجهة العسكرية القائمة بين الجيش والدعم السريع مفتعلة ليست حول دمج الدعم السريع بل تنافس حول السلطة بين البرهان وحميدتي.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وقال الفاضل، إنّ الدعم السريع قوّة نظامية أنشاتها الدولة وسلّحتها، وإنّه يعمل فيها عددٍ كبيرٍ من ضباط القوات المسلحة بالانتداب.

وأتمّ” كان لقيادة الدعم السريع دور أساسي في نجاح الثورة كما قام حميدتي بدور مهم في إبعاد ابنعوف وهيئة أركانه وتزكية البرهان قائدًا للقوات المسلحة”.

وأشار مبارك الفاضل إلى أنّ قوات الدعم السريع، ظلّت تقوم بدور مهم في سدّ الفجوة في الأمن الداخلي التي خلّفها حلّ قوّة العمليات التابعة لجهاز الأمن.

وأكمل” ذلك يتطلّب إنشاء حرس وطني للقيام بمهام الأمن الداخلي أسوةً بتجارب كثير من الدول حولنا وفي مقدّمتها المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وأمريكا على أنّ تتحول قوات الدعم السريع إلى حرس وطني ويتمّ تعديل قانونها وفقا لذلك”.

وتابع” هذا من شأنه أنّ يخدم الأمن القومي ويصعّب الانقلابات ويجعل القوات المسلّحة تتفرّغ لدورها المنوط بها”.

وشدّد الفاضل على ضرورة تشكيل لجنة فنية للقيام بذلك وإنهاء المواجهة وحشد القوات في العاصمة خاصةً بعد أن توّحد موقف القائدان من الاتّفاق الإطاري.

باج نيوز