مستشاره السابق: حمدوك لن يعود





أكد مستشار حمدوك السابق الدكتور أمجد فريد أن رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك ليست لديه رغبة في العودة وممارسة دور في الجهاز التنفيذي أو الجهاز السيادي في ظل الوضع الحالي.

وقال فريد : “لا أعتقد أن د. حمدوك خيار مطروح، وأن عودة عودة حمدوك تستخدم ساتر”، و أضاف “هذا الحديث يطلق في إطار الصراع حول السلطة، والدكتور حمدوك ليس معنى به”.

وتابع “من خلال معرفتي بحمدوك، لديه الرغبة في تقديم مساعدات حقيقية تقود لحل وطني”.

وحول العملية السياسية قال فريد “إنها لا عملية سياسية و لا مساومة ولا شراكة، بل تلهف للعودة والسيطرة على الجهاز التنفيذي، دون إيجاد حلول حقيقية للمشاكل والأزمات”، و اعتبر فريد أن العملية السياسية الجارية تمضي في اتجاه إنتاج حكومة ضعيفة موزعة الولاءات، وتعدد مراكز اتخاذ القرار.

الخرطوم: محجوب ـ فاطمة

صحيفة اليوم التالي