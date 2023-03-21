تصريحات ساخنة للبرهان من ام سيالة حول الانقلابات والحكومة المدنية





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد القوات المسلحة، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، ان القوى السياسيةتتحمل مسؤولية الانقلابات، وقال، اليوم الثلاثاء، خلال مخاطبته احتفالاً بأم سيالة بكردفان: “السياسيون يتحملون مسؤولية الانقلابات وليس الجيش”.

وأكد أن البلاد ماضية نحو التسوية والانتقال السياسي،الذي أكد أنه سيكون مرضياً للجميع، وشدد على وجوب أن تكون العملية السياسية شاملة وتضم جميع القوى، وأشار إلى أن الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات، داعياً السياسيين إلى تقبل الآخرين.

أما عن الصراعات القبلية المستمرة في بعض المناطق، فشدد على وجوب توقفها، لافتاً في الوقت عينه إلى أن البلد يعاني من انتشار السلاح الذي يهدد استقراره وأمنه.

وكان البرهان أعلن سابقاً عن أن البلاد تسير في طريق تأسيس حكم مدني خالص، مرجحاً تشكيل الحكومة المدنية قريباً.

صحيفة الصيحة