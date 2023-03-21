



• لن يتم تشكيل حكومة مدنية أو عسكرية في القريب العاجل ..وعليه سيتحول الموعد الذي ضربه خالد سلك لإعلان الحكومة إلي نكتة الموسم وكذبته الإبريلية ..

• المضحك المبكي أن الخلافات حول منصب رئيس الوزراء أطلت برأسها في أوساط شتات الحرية والتغيير قبل توقيع اتفاق الشراكة مع المكون العسكري وقوي مدنية أخري علي تشكيل الحكومة ..

• علي صدر صحيفة الإنتباهة الصادرة صباح اليوم خبر بالخط العريض( حمدوك يضع شروطاً للقبول برئاسة الوزراء) .. وفي تفاصيل الخبر لاتجد حديثاً واضحاً لحمدوك وإنما أحاديث مصادر داخل القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري ..

• المعارضون لعودة حمدوك داخل الشتات الديسمبري يقولون إنه يجب البحث عن رئيس وزراء (مصادم وبراغماتي) علي حد قولهم ..ولايعلم هؤلاء الحالمون أن عهد الوزراء المصادمين والبراغماتيين قد ولّي إلي غير رجعة ..

• خلافات شتات الثورة علي أشدها هذه الأيام ليس علي منصب رئيس الوزراء فقط ..الخلاف يتسع بشأن قسمة الوزارات ..ولاحقاً سيختلفون حول التشريعات ..ثم الممارسة الحكومية ..

• أسئلة معقدة تنتظر القوم ..وعليه( الناس تلزم الجابرة ) ..تصوموا وتفطروا علي خير ..ثم شهر مابعد عيد الفطر .. ثم إجراءات الحج ..ثم موسم الحج .. وعيد الأضحي ..ثم موسم الخريف والزراعة .. وحتي ذلك الحين لن تكون هنالك حكومة مدنية !!

• ألزموا الجابرة وتفرغوا لمعالجة خلافاتكم الداخلية ..ربما تفلحون في التوافق علي رئيس وزراء مصادم ..وبراغماتي بنهاية العام الجاري !!

عبد الماجد عبد الحميد

