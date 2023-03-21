رسميا.. مبابي القائد الجديد لمنتخب فرنسا





أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيكون القائد الجديد للديوك.

وصرح ديشامب عبر قناة TF1 اليوم الثلاثاء “مبابي سيكون قائد منتخب فرنسا الجديد، وأنطوان جريزمان نائبا له”.

أضاف مدرب الديوك “مبابي لديه كل المقومات لتحمل المسؤولية، والقيام بدور القائد داخل الملعب وخارجه، لكونه ركيزة أساسية”.

يذكر أن مبابي (24 عاما)، بدأ مسيرته الدولية في مارس/ آذار 2017، حيث سجل 36 هدفا في 66 مباراة مع منتخب فرنسا.

أما جريزمان، انطلق في مسيرته الدولية قبل 3 سنوات من انضمام مبابي، وسجل 42 هدفا في 117 مباراة.

وساهم الثنائي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان في تتويج منتخب فرنسا بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا في 2021.

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