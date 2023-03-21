البرهان يطلق تصريحات جديدة





البرهان قدّم دعوة للإدارات الأهلية بالمنطقة للاستمرار في دورها التاريخي في رتق النسيج الاجتماعي والتدخل السريع لاحتواء الصراعات وإزالة الجفوة بين القبائل والمكونات الاجتماعية.

تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بدعم القوات المسلّحة لانتقال سياسي قائم على قاعدة التوافق والتراضي الذي يضمن نجاحه.

والثلاثاء، خاطب عبد الفتاح البرهان، مواطني محلية بارا بمنطقة أم سيّالة بشمال كردفان.

وقال البرهان إنّ القوات المسلّحة، تعمل في المستقبل على تأسيس جيش وطني واحد بعيدًا عن التدّخلات السياسية والاستقطاب، يحفظ استقرار البلاد ويحمي الدستور ويصون تراب الوطن.

باج نيوز