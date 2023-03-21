اتجاه لتشكيل لجنة للتقصي عن وفيات الأمهات بالخرطوم





وجه الفريق الإتحادي للتقصّي عن وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بالسودان بضرورة الإهتمام بالتبليغ عن وفيات الأمهات والأطفال بالمستشفيات وحصرها عبر الإستمارة المخصصة بهدف معرفة أسباب الوفاة والحد منها.

وقالت مقرر لجنة التقصي والإستجابة لوفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بالإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الخرطوم د.نهلة عبد اللطيف حمد عقب اجتماع اللجنة ” الثلاثاء” بحسب ( سونا) إن الفريق الإتحادي دعا لتشكيل لجنة عليا على مستوى ولاية الخرطوم للتقصي ومعرفة أسباب الوفيات.

وأكدت أن الإجتماع إستعرض موقف الإستجابة التي تمت من قبل مستشفى الدايات، وأثنت بإدارة المستشفى للجهود المبذولة، وأشارت إلى التقدم الملحوظ من خلال اللجان بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمستشفيات التي تتبع للأجهزة الشرطية والأمنية والتعليم العالي .

الخرطوم ( كوش نيوز)