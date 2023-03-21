الأمن المصري يوافق على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الهلال





أعلن النادي الاهلي المصري حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني.

ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الهلال السودانى الأهلى و فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.

باج نيوز