نقيب الصحفيين يجدد إلتزام النقابة بقضايا النوع الإجتماعي





جددت نقابة الصحفيين السودانيين إلتزامها بإدمـاج قضايـا النـوع الاجتماعي عبـر مجموعة كاملة من السياسـات والبرامـج. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبدالمنعم أبوإدريس في ورشة داخلية لوضع خطة عمل لسكرتارية الجندر إن هناك فجوة نوعية في العمل الاعلامي سواء من خلال الحصول علـى عمـل بأجـر مسـاو لأجر الرجـل عن نفس العمل، مـروراً بظروف العمـل وإمكانية الوصول إلى مواقـع صنع القرار في المؤسسات الإعلامية.

وقال نقيب الصحفيين: في ظل هذه التحديات الماثلة فإن نقابة الصحفيين السودانيين تفخر بوجود تمثيل نسائي يصل إلى 35 %ة في مجلس النقابة المنتخب، ونحو 43 % على مستوى المكتب التنفيذي، فضلاً عن كون نقابة الصحفيين السودانيين هي الأولى في المنطقة التي أنشأت سكرتارية خاصة للنوع الاجتماعي، وأجيزت لها سياسات طموحة من شأنها تعزيز دور النساء في قيادة العمل الصحفي والنقابي.

في السياق قالت سكرتيرة النوع الاجتماعي لبنى عبدالله إن الورشة استمرت ليومين وضمت المكتب التنفيذي وأعضاء من مجلس النقابة بجانب عضوية سكرتارية الجندر وهدفت لوضع خطة عمل لخلق حساسية نوعية في العمل الصحفي ولجعل اهتمامـات وتجـارب المـرأة والرجـل، على حد سواء، جـزءً لا يتجزأ من تصميـم السياسـات والبرامج التي تنفذها النقابة بحيـث تتحقق الاستفادة لكلا الجنسـين.

صحيفة الجريدة