أساتذة جامعة أفريقيا المفصولين يواجهون صعوبات في مقاضاة الجامعة





اشتكى عدد من اعضاء تجمع استاذة جامعة افريقيا العالمية الذين تم فصلهم بسبب انحيازهم للثورة عن صعوبات واجهتم في مقاضاة الجامعة للمطالبة بحقوقهم بسبب امتلاكها حصانة منذ عهد النظام البائد، واكدوا في الوقت ذاته استمرار الانتهاكات ضد الاساتذة المفصولين حيث تم إعادة أربعة أساتذة كان قد تم فصلهم دون أي إجراءات تحقيق ومحاسبة وكشفوا عن اعادتهم للخدمة للكن بعقد سنوي قابل للتجديد.

واعتبر عضو التجمع السابق د عبد الناصر الفكي أن الفصل دون تحقيق مخالفة واضحة لكل أعراف ولوائح الخدمة المدنية وحقوق الإنسان ، وقال دعبد الناصر في تصريح لـ(الجريدة) مازالت استغرب من إبداعات الإدارة في ظلم الناس رغم أن مدير الجامعة بعد اقالة الإدارة السابقة، أكد أنه حريص على إرجاع الحقوق لأهلها وهو الذي أطلق المبادرة لإعادة المفصولين والذين اجبروا على الاستقالة وأشار إلى صعوبات واجهتهم في مقاضاة الجامعة في محكمة العمل بسبب امتلاكها للحصانة بتوصية من القيادي بالنظام البائد علي كرتي ونوه الى ان استمرار ذلك يؤدى إلى ضياع حقوق العاملين بجامعة افريقيا.

وبحسب الخطاب الخاص بإعادة خدمة الاساتذة المفصولين والذي تحصلت (الصحيفة) على نسخة منه و استند على توصيات لجنة النظر في طلبات المتضررين من قرارات الفصل وأعلن عن موافقة مدير الجامعة على إعادة المفصولين بعقد سنوى قابل للتجديد على أن تعتبر الفترة من تاريخ فصلهم من ٢٣ فبراير للعام ٢٠٢١م وحتى ١٢/٣١ /٢٠٢٢م فترة ممتدة لاغراض التأمين الاجتماعي.

الخرطوم- سعاد الخضر

صحيفة الجريدة