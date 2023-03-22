ياسر عرمان يسخر من أردول ويتحدث عن رئيس الوزراء، ويوضح ملابسات اعتذار البرهان





قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، إن الأطراف تم تحديدها من العسكريين ومن المدنيين هي الأطراف المتفق عليها وهي “كافية” للانتقال الديمقراطي.

ونوه إلى ان الكتلة الديمقراطية تدعي ان الاتفاق الإطاري تم بأيدي أجنبية وتدعو ذات الأيادي الأجنبية لإيقاف هذا الاتفاق وهذا تناقض وتخبط واضح.

واشار إلى ان العملية السياسية هي العملية الوحيدة التي تتسم بالسمو والسماحة، وتخريبها يدخل السودان في معادلة صفرية، لذلك علينا جميعا التمسك والدفع بها.

وقال عرمان إنه حدث تشويش كبير من منصات الفلول بشأن عدم حضور برهان الاجتماع، والحقيقة أنه كان هناك اجتماعان الاجتماع الأول يترأسه برهان نفسه في بيت الضيافة وبوجود القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، والرباعية والثلاثية لتحديد الازمنة ومواقيت التوقيع، وجميع هذه المواقيت وتاريخ التوقيعات تم بوجود ومباركة ودعوة البرهان، اعتذر البرهان بعد ذلك بأن لدية التزام في المساء وخرج لإلتزامه وتم نشر المخرجات في منصه صفحه المجلس السيادي.

واكد عرمان بحسب،سودا ميديا تمت دعوة مني وجبريل وجعفر الميرغني فقط إلى الاجتماع ولكنهم اعتذروا، ولم تتم دعوة الكتلة الديمقراطية، وقال إن الشرط الرئيسي لاختيار رئيس الوزراء هو أن يكون منحازاً لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف عرمان “لا أسعى لأن أكون رئيساً للوزراء وأترك هذه المهمه لمن هم أفضل مني، وسنعمل معه لاستعادة خريطه السودان الذي نحلم به يوماً”

وتابع حديث اردول عني بأنني (اقسم التنظيمات) لا يستحق الرد عليه ولكن أنا لا أقسم التنظيمات ولا أقسم (الذهب)

صحيفة الصيحة