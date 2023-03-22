تقارير إسبانية تصدم الهلاليين بشأن صفقة ميسي !





كشفت صحيفة إسبانية، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين في ميركاتو الصيف، عن طريق اللعب في نادي الهلال.

ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية بإن ميسي يمر بلحظة حاسمة في مسيرته الرياضية، حيث يتعين عليه اختيار مساره القادم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لا يفكر حالياً في الانتقال إلى دوري روشن عبر بواية الهلال ، وأنه الخيار المنطقي هو استمراره مع سان جيرمان لموسم آخر، حيث يستعد النادي الباريسي لتقديم عرض ثانٍ لتجديد عقد اللاعب الأرجنتيني.

صحيفة المرصد