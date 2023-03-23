بالفيديو.. “طولها يقترب من مترين ونصف”.. معلومات لن تصدقها عن صاحب أطول لحية في العالم





منح الهندي ساروان سينغ، لقب صاحب أطول لحية في العالم.

ويمتلك لحية طويلة جدًا يصل طولها إلى 2.495 مترًا، إذ لم يعمل على تشذيبها على الإطلاق، وتركها تنمو منذ بدء ظهورها في مرحلة بلوغه وهو بعمر 17 عامًا.

وتتطابق “لحيته” مع شروط حصوله على اللقب، حيث إنها طبيعية، وتم قياسها وهي مبللة حتى لا تكون مجعدة وتؤثر في إجراء القياس.

وكشفت الموسوعة أن سينغ كان قد حمل لقب صاحب أطول لحية في العالم عام 2010، حيث كان يبلغ طولها آنذاك 2.362 مترًا.

صحيفة المرصد