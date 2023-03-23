المالية: بداية متعثرة للموازنة الجديدة وماضون في رفع الدعم





أقر وكيل التخطيط الإقتصادي بوزارة المالية محمد بشار بالبداية المتعثرة لموازنة العام الجاري وعجزها وعدم السماح بمباشرة أي دفعيات للتنمية حتى الآن.

وقال بشار في المنتدى الاقتصادي الأول للوزارة، حول أثر عجز الميزانية العامة على النمو الاقتصادي في السودان قال إن الوزارة من خلال التشخيص العلمي والمالي المفصلين، تسعى للخروج بتوصيات تحرك هذا الجمود التام الذي حدث للاقتصاد ، والانتقال الى مرحلة دفعيات اولى للتنمية، وحذر من الوصول لمرحلة الفجوة في سداد الالتزامات الجارية.

وأقر بشار أن الاقتصاد وصل مرحلة التباطوء والكساد، وتابع “لايستطيع احد إنكار ذلك”، لافتا الى ان ماحدث لاجراءات تحرير سعر الصرف وخفض التضخم، نتائج متوقعة، داعيا لاحداث التوازن حتى لانفقد المكاسب التي تحققت، ولابد من تحريك جمود الاقتصاد.

وأكد التزام المالية بالمضي قدما في تحرير الاقتصاد ورفع الدعم، مؤكدا على أن الدولة طيلة العامين تعتمد على الايرادات الذاتية مع قروض بسيطة من الخارج.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة