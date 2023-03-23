المريخ يحقق فوزاً مهماً في الممتاز





حقق نادي المريخ فوزاً مهماً على الأهلي مروي بهدفين دون مقابل، مساء الأربعاء، على ملعب كوبر، ضمن الجولة 24 لبطولة الدوري السوداني الممتاز.

سجل هدفي المريخ البديل محمد هاشم التكت في الدقيقتين 82 و83 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، وصل رصيد المريخ للنقطة 45 في وصافة ترتيب فرق الدوري الممتاز، ويواصل الضغط على الهلال صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الأهلي مروي في المركز 17 بـ20 نقطة.

وعاد المريخ لمنافسات الدوري السوداني، بعد فترة غياب بسبب المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المريخ مباراة ثانية، ستكون أمام كوبر في الجولة 24 من الدوري السوداني، على ملعب كوبر أيضا، يوم السبت المقبل.

بعدها تغادر بعثة المريخ عقب خوض المباراتين إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الصيحة