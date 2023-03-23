السودان: أزمة جديدة بمحكمة قضية ضابط الشرطة «بريمة» وهيئة الدفاع تنتقد إجراء للقاضي





رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل ضابط الشرطة العميد علي بريمة، خطوة قاضي المحكمة بتقديم شكوى لنقابة المحاميين ضد عضوة الهيئة المحامية هالة أبو قرون.

وكانت المحامية قد نبهت القاضي خلال الجلسة السابقة لتدوين افادات مهمة من أقوال المتحري لاحظت أن القاضي لا يقوم بتدوينها.

وانتقدت رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول في القضية، المحامية إيمان حسن عبد الرحيم، إجراء القاضي المعز بابكر الجزولي أثناء الجلسة السابقة.

وكان القاضي قد وجه بمخاطبة نقابة المحامين وتقديم شكوى ضد عضو هيئة دفاع المتهم الثالث المحامية هالة ابو قرون.

وبررت رئيسة هيئة الدفاع الخطوة بأنها تنبيه للمحكمة بتدوين إفادات المتحري في المحضر.

ورأت أن ما قامت به “أبو قرون” من تنبيه المحكمة بقولها له “سجل يامولانا” ليس به سلوك مخل للمحكمة او إهدار ضبط الجلسة وليس به تجاوز لأنها اعتبرت أن تلك الإفادة مهمة ولاحظت بأن المحكمة لا تقوم بتسجيل إفادات المتحري، وإن الإجراء الذي قامت به تخوفا من ضياع البينة.

وقالت المحامية إيمان حسن، لصحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الخميس: “لاحظت هيئة الدفاع أن مولانا المعز لا يقوم بتسجيل عدد من الإفادات، وتخوفت من أن تجاوز المحكمة لتسجيل الإفادات وتسقط أقوال أدلى بها الشهود او المتحري مما يؤدي إلى ضياع البينات والخطورة في سير إجراءات المحاكمة تحقيقاً للعدالة”.

وتتهم المحكمة شباباً مشاركين في الحراك الثوري هم محمد آدم «توباك» وأحمد الفاتح «الننة» ومحمد الفاتح عصام «ترهاقا» ومصعب الشريف، بجانب طبيبة، بالتورط في جريمة مقتل ضابط الشرطة التي وقعت بالتزامن مع مواكب بالخرطوم في يناير 2022.

صحيفة التغيير