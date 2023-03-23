بالصور .. قطرة عين شهيرة تتسبب في وفاة 3 أشخاص وفقدان 8 آخرين بصرهم في أمريكا





توفي 3 أشخاص وفقد ثمانية آخرون بصرهم بعد استخدام قطرة عين ملوثة ببكتيريا نادرة تم شراؤها من الصيدليات في أمريكا.

وأصيب 68 مريضًا في 16 ولاية بهذه “السلالة النادرة” من Pseudomonas aeruginosa ، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وتكساس وبنسلفانيا، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن من بين أولئك الذين استخدموا قطرات الدموع الاصطناعية المليئة بالبكتيريا اضطر أربعة مرضى إلى إزالة مقل عيونهم نتيجة لذلك.

واستدعت جلوبال فارما هيلث كير قطرات العين المزلقة للدموع الاصطناعية التي وزعتها EzriCare و Delsam Pharma الشهر الماضي، إذ يتم استخدام المنتج للأشخاص الذين يعانون من جفاف العين والذين يحتاجون إلى ترطيب إضافي.

وحثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المرضى الذين استخدموا دموع EzriCare أو Delsam Pharma الاصطناعية والذين لاحظوا أعراض التهاب العين للحصول على الرعاية الطبية “على الفور”.

وتشمل علامات التهاب العين إفرازات صفراء أو خضراء أو واضحة من العين؛ ألم أو إزعاج في العين، وإحمرار العين أو الجفن

صحيفة المرصد