مقتل مدنيين في دارفور برصاص المليشيات المسلحة





أعلن الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين، آدم رجال، أمس، مقتل وإصابة شخصين برصاص مليشيات مسلحة بولاية جنوب دارفور.

وقال رجال، إن الحادث وقع الثلاثاء، عندما هاجم مسلحون عربة نقل (تكتك) كانت تقل مواطنين من منطقة (أسطاني)، القريبة من مدينة كأس.

وتخلل الهجوم عملية نهب لمقتنيات الركاب ومبلغ 200 ألف جنيه سوداني.

والمهاجمون، حسب شهود عيان، كانوا ثلاثة أفراد مسلحين على متن (جمال).

وأدان الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين آدم رجال الحادثة، واعتبر أن سياسية استمرار جرائم القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والنهب والحرق والتهجير القسري، سياسة ومشروع الدولة العميقة التي ظلت ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان بجميع أنواعها ضد المواطنين السودانيين لا سيما في إقليم دارفور.

صحيفة السوداني