مدافع “الهلال” السوداني أطهر الطاهر يتلقى تهديدات بالقتل بسبب “ركلة جزاء”





كشف أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني عن تعرضه لتهديدات بالقتل بعد إهدار ركلة جزاء خلال التعادل (1-1) مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وتصدى حارس الفريق الجنوب أفريقي لركلة الطاهر في اللحظات الأخيرة التي كانت كافية لتأهل الهلال إلى دور الثمانية بدوري الأبطال على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجاً باللقب.

لكن بعد التعادل سيخوض الهلال مباراة مصيرية في ختام المجموعة على ملعب الأهلي في أول أبريل (نيسان) بإستاد القاهرة الدولي.

وقال الظهير الأيمن (26 سنة) عبر حسابه في “فيسبوك” الأربعاء “كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل (رمضان) وأنتم في الدور المقبل من البطولة الأفريقية، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل”.

“عندما حملت الكرة وأنا أنوي تسديدها كان هدفي أن أفرح كل الأمة الهلالية ولكن الأقدار شاءت دون ذلك، وبكل تأكيد أتحمل المسؤولية وعلينا التعويض في المباراة المقبلة وهذا ما تعاهدنا عليه”.

وأضاف “تلقيت وابلاً من الشتائم والإساءات وحتى وصلت للوعيد بالقتل، وبلغت الإساءة مستوى أسرتي وبخاصة أمي، وأنا اعتبرتها عتاب محبين ومن حقهم ألا يغفروا لي ذلك الخطأ على رغم أن الإخفاق وارد في عالم كرة القدم وفي ركلات الجزاء على وجه الخصوص”.

وتابع لاعب سموحة المصري السابق الذي خاض 24 مباراة دولية مع السودان “يشهد الله قد سامحت كل من أساء إلي أو جرحني بكلمة خلال الأيام الماضية، وأعدكم ببذل الممكن والمستحيل لأجل العودة ببطاقة العبور في المباراة المقبلة إن شاء الله”.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال ثاني الترتيب، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط.

ويحتاج الهلال إلى التعادل عند اللعب في القاهرة للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يجب على الأهلي الفوز بأية نتيجة للعبور إلى الدور التالي.

اندبندت عربية