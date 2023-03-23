حظر محتمل من أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه تهديدا جديدا





يواجه برشلونة تهديدا قانونيا جديدا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بما يتضمن حظرا محتملا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بسبب مدفوعات مزعومة للنادي بملايين الدولارات إلى شركة مرتبطة بمسؤول تحكيم إسباني.

وطلب يويفا، يوم الخميس، إجراء تحقيق في القضية التي يتابعها بالفعل الادعاء العام في إسبانيا.

وتسمح لوائح دوري أبطال أوروبا السارية منذ أبريل 2007 ليويفا بمنع الفرق من المنافسة لموسم واحد إذا كانت متورطة في تلاعب بمباريات.

وقال يويفا، يوم الخميس، إنه طلب من مسؤولي الانضباط ”إجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل نادي برشلونة فيما يتعلق بما تسمى قضية نيغريرا”.

وتظهر وثائق قضائية أن برشلونة دفع 7.3 ملايين يورو (7.7 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم الإسباني.

واتهم مدعون في إسبانيا برشلونة رسميا بالفساد في الرياضة والإدارة الاحتيالية وتزوير الوثائق التجارية.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية للبارسا.

ولم يتم نشر أي دليل حتى الآن على تأثر الحكام أو المباريات بتلك الواقعة.

وينفي برشلونة باستمرار ارتكاب أي مخالفات أو وجود تضارب في المصالح، قائلا إنه دفع ثمن التقارير الفنية عن الحكام، لكنه لم يحاول مطلقا التأثير على قراراتهم في المباريات.

يشار إلى أن أي دليل على التلاعب بمباريات خلال الـ16 عاما الماضية يمكن أن يدفع يويفا إلى استبعاد برشلونة من مسابقاته لمدة عام واحد وفتح دعوى تأديبية.

ويتصدر برشلونة حاليا جدول الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ومن شبه المؤكد أنه سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما من شأنه أن يضخ عشرات الملايين من الدولارات في خزينة النادي الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي.

سكاي نيوز