بعد اكثر من (5)اعوام على مقتلها….القبض على زوج القتيلة اديبة





بعد خمسة اعوام على مقتلها، تم اليوم القبض على زوج القتيلة اديبة فاروق التى حدثت في يوليو 2017م، وتم العثور عليها في مياه النيل وقد فارقت الحياة ،حيث كانت محكمة الامتداد الجنائية قد امرت بعد جلسات استمرت لسنوات، باطلاق سراح الزوج واثني عشر متهما لعدم كفاية الادلة في مواجهتم الا ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارا بشطب قرار محكمة الموضوع واعادة القبض على خمسة متهمين بينهم الزوج على ذمة البلاغ.

واوضح مولانا الحسن النوش، قاضي محكمة الامتداد الجنائية لـ(سونا) انه بعد ان اعادت محكمة الاستئناف الملف لتوجية تهم للمتهمين وحددت المحكمة العامة جلسة 16 مارس الجاري للسير في الاجراءات واصدرت اوامر بالقبض على المتهمين الخمسة ومن ضمنهم المتهم الاول زوج القتيلة، ولكن قبل الجلسة المحددة تم طلب الاوراق من المحكمة العليا، وتم ارسال الاوراق لحين تمكُن الاتهام من القبض على المتهم الاول ،حيث تم اليوم القبض عليه.

واضاف مولانا النوش ان المحكمة وجهت الاطراف للجوء الى محكمة الاستئناف التي طلبت الاوراق ايضا ،بجانب طلب المحكمة العليا ،وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وتضيف (سونا) ان محكمة الاستئناف في مراجعتها لقرار محكمة الموضوع كانت قد سردت حيثيات قانونية تفضي بخطاء قرار تبرئة الزوج واخرين في القضية.

وكالة سونا