شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تظهر في اليوم الأول من رمضان من داخل غرفتها البسيطة والمتواضعة وتصف نفسها بــ(الحبوبة)





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” مقطع فيديو على صفحة معجبيها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك من داخل غرفتها البسيطة داخل منزلها والتي زينتها للشهر الكريم.

غرفة القلعة التي خطفت بها الأضواء ونالت بها الاعجابات وصفها المتابعون بالأجمل والأروع على اررغم من تواضعها وبساطتها, حيث صنعت لها المطربة ديكور رمضاني من ألوان وأواني تحمل شعارات “رمضان كريم”.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت لوحة ورسمة داخل الغرفة للفنانة ندى القلعة التي قامت بإظهارها لجمهورها وهي تصف نفسها بالحبوبة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين