استقرارالسلع بأسواق الخرطوم





تشهد أسواق السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة وفرة في كافة الأصناف ما ساعد على ثبات الأسعار، وعزا التجار ذلك للركود وتراجع القوى الشرائية.

قال تاجر سلع بالخرطوم إبراهيم إن الركود بالأسواق عامة انعكس إيجابًا على وفرة البضائع انعكس على ثبات الأسعار، مبينًا أن سعر زيت الفول عبوة(٣٦) لترًا (٢٥) ألف جنيه وسعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو (٢٨) ألف جنيه أما سعر (١٠) كيلو (٦) جنيهات وكيلو العدس (١،٨٠٠) جنيه ورطل البن (٢) ألف جنيه.

وقال تاجر سلع ببحري عبدالرحيم أحمد إن هنالك عزوفًا ملحوظًا عن الشراء بكميات كبيرة لسلع وتكدس البضائع بالمتاجر مما انعكس على استقرار الأسعار، مبينًا أن سعر شاي الغزالتين عبوة(٤٥٠) جرامًا بسعر(٢) ألف جنيه وسعر لبن كابو عبوة(٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه، وكرتونة النشويات (٥،٥٠٠) جنيه وسعر زيت بذرة الشمس(٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لترًا وسعر البن (٢) ألف جنيه.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بأمدرمان صدام علي إن الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والركود مما انعكس على استقرار أسعار السلع رغم ارتفاع سعر الصرف، وأشار إلى أن هنالك وفرة في كافة أصناف السلع وتراجع حجم شراء السلع بالأسواق بكميات كبيرة بسبب الركود وتراجع حجم الطلب، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) (٢٨) جنيهًا وبكت دقيق زادنا وسيقا (٦) آلاف جنيه وسعر الكيلو(٧٠٠) جنيه أما سعر كيلو العدس(١،٨٠٠) جنيه متوقعًا استقرار الأسعار.

وقال تاجر تجزئة بسوق حلة كوكو محمد الجاك إن الركود ساعد على استقرار الأسعار. ولفت إلى وفرة كافة أصناف السلع الاستهلاكية الضرورية، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو بسعر (٢٨) ألف جنيه وسعر عبوة (١٠) (٦) آلاف جنيه. ولفت إلى أن الكساد بالأسواق انعكس سلبًا على شلل الحركة الشرائية، نافيًا حدوث زيادة في الأسعار حال استمر ضعف الحركة الشرائية، مبينًا سعر كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر دقيق زادنا (٧٠٠) جنيه للكيلو و (٢٠٠) جنيه لقطعة صابونة الغسيل الصغيرة.

السوداني