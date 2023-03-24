بايرن ميونخ يقيل مدربه ناجلسمان ويستعين بتوخيل





أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إقالة مدربه جوليان ناجسلمان من منصبه والاستعانة بتوماس توخيل خلفا له في المنصب.

وانتقل ناجلسمان /35 عاما/ لتدريب بايرن في 2021 بعد رحيله عن لايبزج، ليخلف هانزي فليك المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، في المنصب بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى 2026.

وتوج ناجلسمان مع بايرن بلقب البوندسليجا في الموسم الماضي، لكن النادي البافاري يحتل المركز الثاني حاليا في جدول الترتيب خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما في الأول من أبريل المقبل.

وستمثل المواجهة أمام دورتموند أول ظهور لتوخيل في منصب المدير الفني لبايرن في مواجهة فريقه السابق دورتموند.

ووقع توخيل، الفائز مع تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، عقدا مع بايرن يمتد حتى 2025، وسيبدأ قيادة تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

ويواجه بايرن مهمة صعبة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا، المدرب السابق للنادي البافاري.

البيان