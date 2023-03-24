السودان يدشن اول رحلة لحوم عجول مشفاة (فاكيوم) الى دولة الجزائر





*شركة الاتجاهات المتعددة تدشن اول رحلة لحوم عجول مشفاة ( فاكيوم ) من السودان الى دولة الجزائر عبر مسلخ الكدرو للصادر*

في اطار تنفيذ عقد توريد لحوم عجول سودانية لدولة الجزائر الشقيقة والموقع بين شركة الهلالي للاستيراد والتصدير و الشركة الجزائرية لتوريد اللحوم قامت شركة الاتجاهات المتعددة التابعه لمجموعة تنمية الصادرات عبر مسلخ الكدرو للصادر بتنفيذ هذا العقد من اللحوم المشفاة والمعباة فاكيوم حيث تعتبر هذه الرحلة هي الاولى من نوعها من حيث الكم والنوع والجودة وأهم ما يميزها ان المسلخ اتجه الى إضافة القيمة الحقيقية للحوم السودانية وذلك بزيادة فترة صلاحية المنتج من 14 يوم مبرد الى 90 يوم ( فاكيوم مبرد ) ،

وحسب الاستراتيجية العامة للمجموعة تعتبر دولة الجزائر الشقيقة هي البوابة التي تمكن من الدخول إلى الأسواق الأوربية باعتبار ان المواصفات التي تعتمدها دولة الجزائر هي المواصفة الأوربية وتتميز بتنوع الموردين لهذه المنتجات.