



على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها السودان في السنوات الأخيرة ، إلا أن الجنيه السوداني يشهد الآن فترة من الاستقرار الملحوظ مقابل الدولار الأمريكي لفترة طويلة. حيث يبلغ سعر الدولار الواحد حوالي 600 جنيه سوداني في السوق الموازية ونحو 593 حنيها في البنوك.

ويرجع هذه الاستقرار إلى عدة عوامل ، بما في ذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في السودان ، والتي تضمنت تحرير أسعار الصرف وتوقف الاستثمار في البنية التحتية الحكومية نسبة للخلافات السياسية وعدم الاتفاق على حكومة لتسيير الاوضاع وانهيار القطاع الخاص.

وقد يؤثر هذا الاستقرار الايجابي على الاقتصاد السوداني بشكل عام ، حيث يساهم في تحسين البيئة التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في المستقبل القريب ، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويحسن معيشة المواطنين في السودان.