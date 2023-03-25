جورجينا تكشف خطط كريستيانو بعد الرحيل من السعودية





ألمحت جورجينا رودريجيز إلى الخطوة التالية لكريستيانو رونالدو بعد مغادرته المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء تعاقده من نادي النصر السعودي.

كشفت جورجينا البالغة من العمر 29 عامًا نادرًا عن العالم الداخلي لمسيرة شريكها الكروية خلال مقابلة تلفزيونية لها قبل السلسلة الثانية من برنامجها الجديد على نتفلكس بعنوان “أنا جورجينا”.

أوضحت رودريجيز أن أعمال التجديد في قصرهم خارج مدريد قد انتهت الآن، واعتقدت أن ابن رونالدو البالغ من العمر 12 عامًا ، والذي يسمونه جونيور ، لديه فرصة جيدة ليصبح لاعب كرة قدم محترف، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وردا على سؤال عما إذا كان الزوجان يخططان للعيش في العاصمة الإسبانية بدوام كامل بعد تقاعد رونالدو ، قالت:”نريد الاحتفاظ بمنزل في مدريد لأن لدينا الكثير من الأطفال، جونيور يكبر ويريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترف ولا نعرف ما يخبئه المستقبل”.

تم ربط رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ، 38 عامًا ، مرارًا وتكرارًا بأتلتيكو مدريد الصيف الماضي حيث كان يتطلع لتأمين خطوة من شأنها أن تمنحه كرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

لكن جورجينا كشفت أنه لم يكن لديه أي نية للتوقيع مع الدوري الإسباني قبل انتقاله إلى فريق النصر السعودي، فقد أكدت جورجينا على توقيعه المحتمل الذي كثر الحديث عنه: “لم يكن هذا الخيار أبدًا شيئًا يدور في ذهنه”.

قالت جورجينا أيضًا إن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية غير روتين عائلتهم.

قالت جورجينا ، في مقابلة في البرنامج الإسباني الشهير El Hormiguero: ‘في المملكة العربية السعودية يتدربون في وقت متأخر بسبب المناخ، في مانشستر كنا نستيقظ جميعًا في نفس الوقت وتناولنا الإفطار معًا قبل ذهاب الأطفال إلى المدرسة، الآن أستيقظ في الساعة 6.30 صباحًا وآخذ الأطفال إلى المدرسة قبل العودة إلى المنزل ويستيقظ كريستيانو لاحقًا”.

وأقرت بأنها لم تكن من عشاق كرة القدم ، وأضافت: “أنا لست من عشاق كرة القدم، لطالما أحببت الباليه وبدأت العمل عندما كنت صغيرًا وبسبب جداول المواعيد الخاصة بي لم أتمكن أبدًا من مشاهدة المباريات”.

رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي ، ثم انتقال إلى النصر الذي تبلغ قيمته 173 مليون جنيه إسترليني بعد كأس العالم جعله الرجل الرياضي الأعلى أجرًا على الإطلاق.

صدى البلد