



بعد الخسارة أمام الغابون.. مهمة صقور الجديان نحو “الكان” تتعقد.. تألق الثلاثي.. و”زاكي” يعدِّل التنظيم

عقد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مهمته في تصفيات أمم أفريقيا، بعد أن مني بالهزيمة بهدف نظيف أمام مضيفه الغابوني، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول، بالغابون لحساب الجولة الثالثة من التصفيات.

وكان صقور الجديان أنهوا شوط اللعب الأول بالتعادل السلبي في ظل أفضلية لأصحاب الأرض على مستوى السيطرة والفرص، وفي شوط اللعب الثاني، تواصل الضغط الغابوني وسط استبسال لدفاع المنتخب وحارسه “محمد المصطفى” إلى جانب محاولات معدودة للمباغتة عبر المرتدات شكلت بعضها خطورة على المرمى الغابوني.

وفي ربع الساعة الأخيرة، نجح أصحاب الأرض في إحراز هدف التقدم عبر لاعب الوسط “مالون” وهي النتيجة التي استمرت حتى صافرة النهاية بفوز الغابون على السودان بهدف نظيف.

النتيجة رفعت رصيد المنتخب الغابوني إلى “7 نقاط” في الصدارة، فيما بقي منتخبنا الوطني برصيد “3 نقاط” في الترتيب الثالث.

الثلاثي

وشهدت مباراة منتخبنا الوطني أمام الغابون التي جرت مساء الخميس بمدينة فرانسفيل وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، تألق ثلاثة من نجوم صقور الجديان بشكل لافت رغم الهزيمة.

حيث قدم الحارس “محمد المصطفى” مباراة كبيرة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة على مدار الشوطين ، وأنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.

وإلى جانبه، شهد اللقاء تألقاً لافتاً للمدافع “أرنق” الذي قدم مردود مميز في الخط الخلفي، في وقت قدم فيه لاعب الوسط “أبوعاقلة عبدالله” مباراة كبيرة وكان الأفضل في خط وسط صقور الجديان على مدار الشوطين.

وكان منتخبنا الوطني تعرض لضغط كبير في أغلب أوقات اللقاء الأمر الذي وضع عبء المباراة على عاتق العناصر الدفاعية وحارس المرمى “محمد المصطفى” الذي خرج مصابا في الجزء الأخير ودخل مكانه “منجد النيل”.

توظيف وتعديل

كما رصدت (الصيحة)، توظيف المدرب المغربي “بادو زاكي” المدير الفني لصقور الجديان ، للاعب “عمار طيفور” من خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الغابون.

حيث دخل المدرب المغربي المواجهة بتنظيم “5_4_1” واعتمد على “محمد المصطفى” في حراسة المرمى وثلاثة مدافعين “حمزة داؤود مساك أيمن وأرنق مساك أيسر ومن خلفهم صلاح نمر” إلى جانب طرفين بوجود “بخيت خميس” كلاعب طرف أيسر و”عمار طيفور” في خانة الطرف الأيمن وهو المركز الذي سبق للاعب أن شارك فيه رفقة المريخ ابان فترة الانجليزي “لي كلارك” والذي سبق له اشراك “طيفور” كطرف أيمن في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة في النسخة الماضية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. فيما شارك أبو عاقلة عبدالله وشيبوب في الوسط المتأخر والثنائي ياسر مزمل والتوزة تحت رأس الحربة سيف تيري.

ورصدت (الصيحة) تعديل “بادو زاكي” لتنظيم اللعب في الدقائق الأخيرة من شوط اللعب الأول من “5_4_1” إلى “4_4_2” مع تحويل مركز “عمار طيفور” إلى الوسط المتقدم وتقديم “ياسر مزمل” للعب كمهاجم ثاني إلى جانب “سيف تيري”.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة