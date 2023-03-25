مطالب بإقالة والي القضارف بسبب إهدار موارد الولاية المالية





تفجرت خلافات حادة بين مزراعي وقيادات وأعيان ومواطني ولاية القضارف مع الوالي المكلف محمد عبدالرحمن محجوب على خلفية استمرار حكومته بيع الدكاكين والمحلات التجارية بالسوق وتصديق الأراضي السكنية في عدد من محليات الولاية دون اتباع الضوابط القانونية حيث شن السر ابوشمة أحد وجهاء القضارف وكبار مزارعيها هجوما عنيفا على والي ولاية القضارف المكلف محمد عبدالرحمن وحكومته الحالية وقال ابوشمة خلال حديث في فيديو متداول في مواقع التواصل بالقضارف إن الوالي وأعضاء حكومته استباحوا ولاية القضارف وحولوها الى ضيعة تحت حكمهم، مشيرا في هذا الصدد الى أن هنالك عمليات بيع ممنهجة تمت تحت رعاية الوالي وعلمه شملت بيع قطعة سكنية مخازن بمدينة الفاو لٲهل الحظوة والدائرة المقربة من الوالي واتهم ابوشمة الوالي باستبعاد ٲهل المصلحة والحادبين على ٲمر الولاية والاقتراب من شبكة المصالح التي تدير شؤون الولاية لتحقيق مصالحه الذاتية، وأردف ابوشمة أنهم كٲبناء ولاية القضارف جلسوا كثيرا مع الوالي وأعضاء حكومته من اجل مصلحة الولاية ومناقشة قضاياها قائلا: “لكنهم توصلوا الى نتيجة أن الوالي ومن معه لايستشعرون معاناة إنسان الولاية الخدمية والمعيشية وهمهم الأوحد هو بيع الأراضي لجلب الإيرادات لخزينة الولاية وصرفها بصورة بذخية، داعيا المركز لضرورة النظر لما يدور من فوضى للحكم بولاية القضارف وإهدار الموارد المالية والأراضي الاستثمارية من أجل منفعة مصالح أعضاء حكومته في مخالفة صريحة لقوانين الأراضي، علاوة على منحه أبناء ولاية القضارف فرصة لحكم ولايتهم لأنهم أكثر إدراكا بمعاناة مواطنيهم.

القضارف ـ سليمان مختار

صحيفة الحراك السياسي