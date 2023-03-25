السودان يعلن عن انطلاق التداول ببورصة الذهب قريباً





أكد مدير عام مشروع بورصة الذهب، الطيب الجعلي الطيب، اكتمال إعداد أنظمة التداول الإلكتروني الخاصة بالبورصة، وأن ترتيبات تجري حالياً لتجهيز مقر البورصة واستجلاب الأجهزة والأثاثات، ويجري العمل على إكمال لوائح التداول والتسوية والتقاص.

وكشف فى حديث “لوكالة السودان للأنباء”، أن العمل يمضي بصورة جيدة لتحقيق مشروع البورصة في أقرب وقت.

وأضاف أن الافتتاح سيتم بعد الانتهاء من تجهيز المقر واستجلاب الأجهزة وتدريب شركات الوساطة المالية.

وفيما يتعلق بتجهيز المقر، أبان أنهم في مرحلة التعاقد مع الجهات المختصة بعد اكتمال إجراءات الشراء والتعاقد مع إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية.

صحيفة اليوم التالي